«Пора уже идти вниз»: Путин обозначил срок снижения ставок по ипотеке до менее 8%

Президент РФ Владимир Путин обозначил срок, в который ставка по ипотеке должна быть снижена до менее 8%. В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства заявил, что Россия должна выйти на ипотечную ставку ниже 8% к 2024 году.

Путин отметил, что сейчас ставка жилищного кредитования подросла с 9,5% в среднем до 10,5-11%, однако «нужно уже идти туда, вниз, возвращаться». Тем более, указал президент, негативный эффект от повышения НДС в Минэкономразвития считают исчерпанным. «Вся эта макроэкономика должна влиять и на банковские ставки, на инфляцию в конечном итоге в положительном плане. Нам надо вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году – 7,8-7,9%», – заявил Путин, подчеркнув, что «ниже 8% мы должны выйти» (цитата по RNS).

Как сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ поручил кабмину и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Отчитаться они должны до 15 января 2020 года.

Путин также поручил правительству и ЦБ внести изменения в законодательство для предоставления гражданам «ипотечных каникул» – отсрочку по платежам заемщикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Срок выполнения данного поручения – 1 июля 2019 года.

Кроме того, президент поручил кабинету министров до 10 апреля внести в законодательство изменения, предусматривающие субсидирование ипотечной ставки до уровня 6% годовых для семей с двумя и более детьми на весь срок действия таких кредитов. В настоящее время льготная ставка действует в течение трех лет при рождении второго ребенка либо в течение пяти лет при рождении третьего ребенка. Правительство должно внести соответствующие поправки в Госдуму до 25 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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