Путин раздал поручения кабмину – велел снизить ставку по ипотеке до 8%

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Отчитаться они должны до 15 января 2020 года.

Глава государства также поручил правительству и ЦБ внести изменения в законодательство для предоставления гражданам «ипотечных каникул» – отсрочку по платежам заемщикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Срок выполнения данного поручения – 1 июля 2019 года.

В конце прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил об издержках идеи «ипотечных каникул» в случае трудных жизненных ситуаций, отметив, что Минфин в целом поддерживает данную инициативу ЦБ. «Вопрос, который всегда возникает: за чей счет банкет? То есть можно сказать, что банк будет прощать долги каждому второму, но тогда для оставшихся людей ставка по кредитам должна вырасти ровно на ту сумму, которую банк простил», – цитировал Моисеева ТАСС. Он призывал найти сбалансированное решение, которое защищало бы не только граждан, лишившихся доходов.

Кроме того, Путин поручил кабинету министров до 10 апреля внести в законодательство изменения, предусматривающие субсидирование ипотечной ставки до уровня 6% годовых для семей с двумя и более детьми на весь срок действия таких кредитов. В настоящее время льготная ставка действует в течение трех лет при рождении второго ребенка либо в течение пяти лет при рождении третьего ребенка. Правительство должно внести соответствующие поправки в Госдуму до 25 марта.

Путин также поручил ЦБ, МВД России, Генпрокуратуре, Следственному комитету РФ и Минюсту России принять меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций, в том числе, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Ведомства должны отчитаться по этому вопросу до 1 мая 2019 года, далее докладывать о мерах один раз в полгода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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