Глава ЦБ рассказала, когда понизят ключевую ставку и подешевеет ипотека

Банк России считает возможным снизить ключевую ставку во втором-третьем квартале 2019 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она выразила уверенность, что годовая инфляция вернется к целевому показателю в 4% в первой половине 2020 года, отметив, что «требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали». По словам Набиуллиной, в марте и апреле этого года месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность опустились до целевого уровня регулятора. В связи с этим, она допустила понижение ключевой ставки. Напомним, что очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, пройдет 14 июня. В апреле регулятор не стал менять ключевую ставку, она осталась на уровне 7,75% годовых.

Набиуллина также коснулась вопроса ипотечных ставок. Глава Банка России рассчитывает, что снизить ставки по ипотеке до 8% получится через пять лет – к 2024 году. Она подчеркнула, что денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочной перспективе. Набиуллина при этом указала, что уровень инфляции – это основной фактор, влияющий на динамику ипотечных ставок.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Отчитаться они должны до 15 января 2020 года.

14 марта глава государства обозначил срок, в который ставка по ипотеке должна быть снижена до менее 8%. В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что Россия должна выйти на ипотечную ставку ниже 8% к 2024 году.

Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев в интеврью РИА «Новости» заявил, что ведомство ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками уже во втором полугодии текущего года. По его словам, сейчас ставки основных кредиторов выросли примерно до 10,5%, однако, заверил он, это временное явление.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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