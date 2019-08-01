Ипотека в России стала дешевле. «Ставки продолжат снижаться», – прогноз эксперта

Средневзвешенная ипотечная ставка по выданным в июне текущего года кредитам составила 10,28% годовых. Это на 0,25 процентного пункта меньше, чем в мае, когда ипотека выдавалась под 10,53% годовых. Об этом сообщает Банк России.

Стоит отметить, что пиковые значения ипотечной ставки отмечались в апреле и мае – 10,42% и 10,56% годовых соответственно. В то время как в феврале текущего года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, по данным ЦБ, составляла 9,87%, в марте – 10,15% годовых.

Ипотека дешевеет из-за снижения ключевой ставки. Напомним, 17 июня Центробанк впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, а затем 26 июля еще на столько же – в настоящее время ставка составляет 7,25% годовых. В Банке России не исключили дальнейшего снижения ключевой ставки: это может произойти осенью. В связи с этим ипотека продолжит дешеветь, отмечают аналитики. «ЦБ дает сигналы, что при отсутствии шоков продолжит снижать ключевую ставку. Ипотека крайне чувствительна к стоимости фондирования, поэтому любое изменение ключевой ставки не замедлит сказаться на ставках ипотеки», – комментирует гендиректор Frank RG Юрий Грибанов газете «Ведомости». По его прогнозу, средняя ставка выдаваемых кредитов упадет ниже 10% годовых к концу года.

В июне банки, по данным регулятора, выдали 96,3 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% больше, чем в мае. Однако это на 20% меньше, чем в июне прошлого года.

Всего в первом полугодии 2019 года в России было оформлено 575,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 1,264 трлн рублей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 663,4 тыс. ипотечных договоров на 1,31 трлн рублей.

Напомним, в мае глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снизить ставки по ипотеке до 8% получится через пять лет – к 2024 году. Она подчеркнула, что денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочной перспективе. Набиуллина при этом указала, что уровень инфляции – это основной фактор, влияющий на динамику ипотечных ставок.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Отчитаться они должны до 15 января 2020 года. 14 марта глава государства обозначил срок, в который ставка по ипотеке должна быть снижена до менее 8%. В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что Россия должна выйти на ипотечную ставку ниже 8% к 2024 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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