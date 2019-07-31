Жителям России разрешили брать ипотечные каникулы

В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая. Нововведение касается как новых, так и уже действующих кредитных договоров.

Ипотечные каникулы подразумевают предоставление заемщику отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам сроком до шести месяцев. В указанный период заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер. Банкам будет запрещено применять к ним санкций, а квартира не может быть изъята кредитным учреждением, если она является единственным жильем должника.

Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Кроме того, закон распространяется на граждан, у которых увеличилось количество иждивенцев на содержании. Речь идет о несовершеннолетних и инвалидах. Такие заемщики могут взять ипотечные каникулы, если их общий доход снизился на 20% или более, а выплаты по ипотеке стали превышать 40% дохода.

Воспользоваться таким правом можно только один раз за период кредита. Кроме того, квартира, на которую взята ипотека, должна быть единственным, а размер кредита не превышать 15 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», Путин предложил ввести в России ипотечные каникулы в ходе своего послания Федеральному собранию 20 февраля. Спустя неделю президент РФ поручил правительству и ЦБ внести изменения в законодательство для предоставления гражданам ипотечных каникул. На следующий день в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Его соавторами стали видные представители всех парламентских фракций, отмечала пресс-служба парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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