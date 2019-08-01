Ипотечные каникулы понадобятся максимум одному проценту заемщиков в Свердловской области

В Уральском главном управлении ЦБ РФ не ждут большого количества обращений в банки от тех, кто из-за проблем с оплатой вынужден просить ипотечные каникулы. Глава управления Рустэм Марданов отметил, что такие меры могут понадобиться максимум только 1% заемщиков.

«У банков в линейке уже были подобного рода условия – как работать с теми клиентами, кто не в полном объеме исполняет свои обязательства по ипотечным договорам. Реструктуризация, переоформление договоров, изменение условий в той или иной степени применялись. С учетом того, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам составляет чуть более 2%, это потенциально максимальный объем. Скорее всего, это будет около 1%. Возможно, меньше, до сих пор значительную часть проблем банки урегулировали в рамках существующих у них продуктов», – прокомментировал сегодня на брифинге Рустэм Марданов. По его мнению, у банков проблем из-за программы ипотечных каникул быть не должно.

Так же считает и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он отметил: государство с помощью такого механизма делает важный шаг с точки зрения социальной направленности. Но госзадача решается через банки. «Банки готовы и идут на это. Но надо понимать, что в конечном счете все ложится на потребителя. Риски для банка, возникающие из-за ипотечных каникул, так или иначе будут отражаться на стоимости его продукта. Так что это медаль с двумя сторонами. Ипотека – очень актуальная и больная тема. Ее надо решать по образу Канады. Там поддержка ипотеки в 50-е годы была решена путем серьезных государственных ресурсов и системы страхования ипотечных рисков», – считает банкир. Он отметил: очень важно, чтобы люди правильно понимали, что такое ипотечные каникулы. «Может возникнуть иллюзия, что это амнистия. Но это не амнистия, это перенос задолженности. Платить придется, только позже», – прокомментировал Тосунян.

Напомним, закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. Ипотечные каникулы подразумевают предоставление попавшему в сложную жизненную ситуацию заемщику отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам сроком до шести месяцев. В указанный период заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер. Банкам будет запрещено применять к таким людям санкции. В законе прописаны правила и ограничения для тех, кто хочет воспользоваться ипотечными каникулами: например, нужно подтвердить наличие финансовых проблем, кредит должен быть на первое жилье, размер займа не более может превышать 15 млн рублей и т.д.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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