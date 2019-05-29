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Среда, 29 мая 2019, 13:20 мск

Новости Недвижимость

Минфин прогнозирует снижение ипотечных ставок до конца года

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками уже во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА «Новости» заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов»,– сказал замминистра.

По словам высокопоставленного чиновника, что в прошлом году банками был выдан рекордный объем ипотечных займов, который был обеспечен сравнительно низкими ставками по ипотеке. «Сейчас ставки основных кредиторов выросли примерно до 10,5%, но это временное явление», – подчеркнул он.

Как писал «Новый День», 28 мая Госдума приняла в первом чтении «президентский» законопроект о частичном погашении ипотеки семье при рождении третьего и последующих детей, речь идет о сумме в 450 тысяч рублей. Документ был разработан во исполнение задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, и внесен в Госдуму 7 мая представителями всех думских фракций.

Представлявший законопроект депутат Анатолий Аксаков подчеркнул, что речь идет именно о погашении ипотеки. «Деньги будут выделяться из федерального бюджета, чтобы погасить ипотечный кредит, – уточнил он. – Если родился второй ребенок – выплачивается маткапитал 450 тыс рублей, а теперь, когда рождается третий, семья получает еще 450 тысяч». Аксаков напомнил, что средний размер ипотечного кредита в России составляет 2,5 млн рублей, и назвал выплату очень хорошей поддержкой для российских семей.

Москва, Иван Гридин

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