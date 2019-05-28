Госдума одобрила погашение ипотеки многодетным семьям

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла «президентский» законопроект о частичном погашении ипотеки семье при рождении третьего и последующих детей, речь идет о сумме в 450 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был разработан во исполнение задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, и внесен в Госдуму 7 мая представителями всех думских фракций.

Представлявший законопроект депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Аксаков подчеркнул, что речь идет именно о погашении ипотеки. «Деньги будут выделяться из федерального бюджета, чтобы погасить ипотечный кредит, – уточнил он. – Если родился второй ребенок – выплачивается маткапитал 450 тыс рублей, а теперь, когда рождается третий, семья получает еще 450 тысяч». Аксаков напомнил, что средний размер ипотечного кредита в России составляет 2,5 млн рублей, и назвал выплату очень хорошей поддержкой для российских семей.

Между тем, думская оппозиция раскритиковала документ сразу за несколько неучтенных в нем положений. В частности, в проекте не указана сумма выплаты в 450 тысяч рублей, а все полномочия отданы на откуп правительству. «Если в таком виде закон будет напечатан, люди в нем ничего не поймут», – упрекнула коллег депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева.

Либерал-демократ Сергей Иванов высказался еще жестче. «Я не разделяю восторгов по поводу данного законопроекта, – заявил он. – Потому, что все права предоставлены правительству». Чиновники не смогли ничего сделать даже для того, чтобы помочь многодетной семье из города Сальса, пояснил депутат, напомнив, что письмо матери семейства он зачитывал в Госдуме около двух месяцев назад. В правительство РФ в итоге ушел депутатский запрос, ответ на который чиновники не дали до сих пор. Правда, отметил Иванов, голосовать он все равно будет за законопроект – потому что иначе чиновники «вообще ничего не напишут».

В свою очередь, «эсер» Олег Нилов предложил выплачивать сумму в 450 тысяч рублей не только для погашения ипотечных кредитов, но в целом для улучшения жилищных условий семей. «Почему нельзя будет использовать это для строительства дома?» – поинтересовался он. Правда, в целом Нилов проект закона одобрил, и даже предложил назвать эту выплату «отцовским капиталом» – «для сохранения баланса».

Законопроект в итоге был принят единогласно – его поддержали 400 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.19

«Вопиющий акт косовоалбанской верхушки»: МИД России требует освободить россиянина. / Косовский кризис: Москва возмущена провокацией Приштины. / Косовский спецназ избил гражданина России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»