Путин: объемы строительства нового жилья должны расти, а ставка по ипотеке снижаться

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из ключевых задач вастей должно стать обеспечение жильем российских семей. По словам главы государства, строительство нового жилья должно вырасти в полтора раза, а ставку по ипотеке нужно снизить до 7% годовых.

«Понимаю, насколько важно для человека, для каждой семьи иметь свой дом, свое жилье. Для нашей страны это проблема проблем, она тянется из десятилетия в десятилетие. Сколько раз ее обещали и искренне пытались решить. А мы можем и должны это сделать», – сказал Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием.

В прошлом году 3 млн семей улучшили свои жилищные условия. Президент поставил задачу, выйти на 5 млн в год. Для этого объемы строительства нового жилья должно вырасти до 120 млн кв. м вместо нынешних 80 млн кв. м., уточнил глава государства.

Одним из главных факторов повышения доступности жилья является ставка по ипотеке. Путин уточнил, что в 2001 году было выдано четыре тысяч ипотечных кредитов. Банковская ставка по таким займам доходила до 30%. Более половины кредитов выдано было в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы.

«В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов​​​. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку – до 7-8%», – сказал президент. Путин добавил, что ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов.

Кроме того, российский лидер коснулся темы долевого строительства. «Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надежно защищены. От долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане», – подчеркнул Путин.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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