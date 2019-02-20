Не ниже инфляции: Путин поставил задачу роста доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил в ежегодном послании, что зарплаты бюджетников и военнослужащих, а также пенсионные выплаты неработающим пенсионерам не должны расти ниже инфляции. Он призвал правительство «учитывать это в своей работе».

Кроме того, глава государства поручил кабмину и Центробанку войти в целевые показатели инфляции и «в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста» экономики. Напомним, в прошлом году инфляция в России составила 4,3%. В этом году в правительстве ждут рост потребительских цен в пределах 5%. Ранее было принято решение об индексации зарплат бюджетникам с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Путин при этом заявил о «мощной финансовой подушке безопасности» отечественной экономики. По его словам, впервые в истории резервы страны полностью покрывают внешний долг как государства: «Он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора».

Президент также отметил, что впервые в полном объеме поступают в российскую казну доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Так, в прошлом году в бюджет поступило 70,5 млрд рублей таких доходов. «И эти деньги работают», – подчеркнул он. Вот ответ «коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем», – добавил Путин.

Основными задачами правительства для выхода на высокие темпы роста экономики президент назвал обеспечение опережающего роста производительности труда, улучшение делового климата в России, снятие инфраструктурных ограничений, а также подготовку кадров и создание мощной научно-технологической базы

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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