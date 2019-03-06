«Это саботаж и очковтирательство!» В Госдуме обвинили правительство РФ в невыполнении поручений Путина

Сегодня в Государственной думе произошел скандал: депутаты отказались слушать невнятные ответы министра экономического развития РФ Максима Орешкина, обвинив представителей правительства в саботаже поручений главы государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительственный час в нижней палате парламента решено перенести на несколько недель. Депутаты отметили, что это произошло впервые за 30 лет.

После доклада министра с вопросом о финансовой части исполнения нацпроектов к нему обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Учитывая, что у нас уже март, хотелось бы услышать – какое количество средств направлено в регионы в рамках нацпроектов и госпрограмм, по какому объему состоялись конкурсы и когда начнется реализация поручений президента, его послания Федеральному Собранию?» – спросил Володин и при этом уточнил, что «это основная тема, которая сегодня всех депутатов объединила».

Ответ Орешкина, который попытался свести все к проблемам малого и среднего предпринимательства, депутатов не удовлетворил. Не смогли назвать объем уже направленных в регионы и прошедших через аукционы средств и сами народные избранники.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя сообщила коллегам, что на трехсторонней комиссии она попросила Минфин «озвучить все цифры по регионам и в разрезе всех нацпроектов». «Нам ответили, что правительство даст это в течение двух недель. Но две недели, к сожалению, прошли – этой информации нет», – сказала она.

В ответ Орешкин сказал, что последняя статистика есть только у Минфина, соглашения на выделение средств с регионами подписаны, средства выделены, но фактическое расходование средств пока ниже 10%.

После этого слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Я люблю лаконичность. Это называется одним словом – саботаж, – возмутился он. – При Сталине в эти министерства направили бы комиссаров, при Брежневе – представителей Комитета Госбезопасности. Действительно, деньги доходят поздно. А потом мы слышим, что тысячи поручений президента не выполнены!»

«Если средства еще не доведены – из опыта прошлых лет, они придут не раньше июля, затем начнутся конкурсы, которые закончатся не раньше сентября, – указал Володин. – А затем начнется очковтирательство: не введенные объекты будут думать, как вводить. Эффективность нацпроектов будет сведена к минимуму».

Спикер Госдумы предложил перенести правительственный час, чтобы дать время министру подготовиться. «Может быть, конец марта – начало апреля?» – спросил Володин. Орешкин сообщил, что эти сроки его вполне устраивают.

Лидер ЛДПР назвал это решение «абсолютно правильным» и «соответствующим духу» времени. «Впервые за 30 лет парламент не желает слушать министра!» – резюмировал он.

Предложение о переносе правительственного часа в итоге поддержали все думские фракции. Дату следующей встречи с Орешкиным депутаты решили определить позднее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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