Рейтинг Путина пошел в гору после претензий Кремля к социологам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обновил методику проведения соцопроса о доверии политиком после того, как его же опрос, результаты которого были опубликованы 24 мая, показал, что рейтинг президента России Владимира Путина рекордно упал до 31,7%. Это минимальный показатель с января 2006 года. По новой методике рейтинг доверия главе государства вырос до 72,3%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Этот показатель превышает уровень одобрения деятельности президента (64,5%).

Если ранее респондентам предлагали ответить на вопрос «Кому из политиков вы доверяете?» без указания в качестве вариантов ответа имен фамилий политиков (так называемый открытый опрос), то сейчас социологи использовали принцип закрытого опроса и спрашивали у россиян: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Путину / Медведеву / Жириновскому / Зюганову / Миронову?» Теперь, по новой методике, на вопрос о доверии Путину положительно ответили более 72% участников опроса. Примечательно, что опубликованные сегодня результаты нового открытого опроса ВЦИОМ о доверии политикам показали дальнейшее снижение рейтинга доверия к президенту России – он составил 30,5%, упав до исторического минимума за 13 лет. Таким образом, данные рейтинга доверия Путину, полученные по старой и новой методике, сильно разнятся.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в комментарии «Интерфаксу» назвал данные закрытого опроса сенсационными, отметив, что «они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%». По его мнению, этот результат делает «неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина».

Ранее Федоров объяснил изменение методики проведения опроса о доверии политикам желанием пойти навстречу «многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей, слушателей», сообщало РБК. По его словам, прежний вопрос мешал высказать мнение респондентам, которые мало интересуются актуальной политической конъюнктурой, и они зачастую затруднялись с ответом, новый же вопрос для них более понятен. Глава ВЦИОМ при этом подчеркнул, что социологи оставят оба вопроса.

Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков, комментируя ситуацию с опросами ВЦИОМ, отметил, что закрытый вопрос комфортнее для власти благодаря более высоким показателям доверия президенту. «На открытый вопрос часть респондентов просто ничего не ответит, а тут жесткий выбор: «да или нет», – сказал эксперт. Он полагает, что в таких условиях респонденты более склонны давать социально одобряемые ответы.

Как сообщал «Новый День», накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, зафиксировавшего рекордное падение рейтинга доверия Владимиру Путину, заявил, что в администрации главы государства ждут разъяснений социологов относительно падения доверия главе государства при росте электорального рейтинга. Федоров позже пояснил, что в данном случае применяли разные методики опросов.

Сегодня Песков, говоря о данных нового опроса о доверии политикам, заявил журналистам, что у президента РФ только один рейтинг, который формируется посредством оценок его работы россиянами. По его словам, всё остальное, включая методики работы социологов, – вторично.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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