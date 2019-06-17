Кремль отреагировал на опрос, показавший снижение рейтинга Путина: «Мы не согласны»

В Кремле прокомментировали снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не судить о рейтинге президента по неделе или месяцу.

Ранее, 14 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому доверие Путину за неделю с 3 по 9 июня снизилось с 72,4% до 71,7%. Людям в ходе исследования предлагали оценить политиков из представленного списка. Опрос, проведенный по старой методике, когда респондентам задавали открытый вопрос: «Кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?», также показать снижение доверия Путину – с 31,5% до 31,1%. Каждый четвертый респондент (25%) сообщил, что не доверяет президенту. Неделей ранее таких насчитывалось 24,3%.

«Существуют разные методики, существует определенная… волатильность, – отметил Песков в ходе ежедневного брифинга. – Судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно». По его мнению, следует судить о рейтинге «в более длительной перспективе».

Пресс-атташе Кремля отправил представителей СМИ к социологам за комментариями о методиках опроса и «еженедельных колебаниях» рейтингов политиков.

Как сообщал «Новый День», в конце мая ВЦИОМ обновил методику проведения соцопроса о доверии политикам после того, как его же опрос, результаты которого были опубликованы 24 мая, показал, что рейтинг президента России Владимира Путина рекордно упал до 31,7%. Это минимальный показатель с января 2006 года. По новой методике рейтинг доверия главе государства вырос более чем в два раза – до 72,3%, таковы данные ВЦИОМ. Этот показатель превысил уровень одобрения деятельности президента (64,5%).

Если ранее респондентам предлагали ответить на вопрос «Кому из политиков вы доверяете?» без указания в качестве вариантов ответа имен фамилий политиков (так называемый открытый опрос), то новая методика предполагает использование принципа закрытого опроса – у россиян спрашивали: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Путину / Медведеву / Жириновскому / Зюганову / Миронову?» По новой методике, на вопрос о доверии Путину положительно ответили более 72% участников опроса.

Примечательно, что опубликованные 31 мая результаты нового открытого опроса ВЦИОМ о доверии политикам показали дальнейшее снижение рейтинга доверия к президенту России – он составил 30,5%, упав до исторического минимума за 13 лет. Таким образом, данные рейтинга доверия Путину, полученные по старой и новой методике, сильно разнятся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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