«Россияне влезают в кредиты не из-за бедности»: министр финансов РФ считает нормой жить в долг

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов счел нормой жизнь в кредит. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению чиновника, увеличение количества выдаваемых потребительских кредитов не говорит о нехватке денег у рядовых россиян. Он отметил, что закредитованность населения РФ не является чем-то необычным: во многих других странах сложилась аналогичная ситуация.

«Многие люди во многих странах живут только на кредиты, это развитая практика, – цитирует министра «Прайм». – Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат». Силуанов назвал такую ситуацию «абсолютно нормальной». По его словам, кредиты сейчас доступны, поэтому «это абсолютно нормальный процесс».

Вице-премьер напомнил, что россияне в последнее время много кредитуются в банках – «это в первую очередь потребительские кредиты, кредиты для инвестиционных целей».

Силуанов при этом считает, что снижение реальных доходов россиян связано с «сокращением теневых зарплат и теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам». По его словам, «кредиты растут, и проценты растут, этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения».

Примечательно, что накануне в рамках Петербургского экономического форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила масштабный рост темпов потребительского кредитования в России тем, что многие граждане вынуждены влезать в долги, чтобы выжить. По ее мнению, «люди берут кредиты не от хорошей жизни». Набиуллина полагает, что «это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов».

Председатель ЦБ отметила, что кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкой зарплатой. Набиуллина назвала сложившуюся ситуацию экономической проблемой, которая свидетельствует о необходимости повышать уровень занятости и доходов россиян. «Тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами», – заключила она.

Ранее в ходе Петербургского форума министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что существенный рост потребительского кредитования, не соответствующий росту номинальных доходов населения, несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию. По его словам, если не предпринимать никаких действий, рецессия может наступить в 2021 году. Впрочем, Набиуллина не согласилась с его позицией, отметив, что доля задолженности домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП, и поэтому рисков для финансовой стабильности нет, сообщал «Интерфакс».

Напомним, что по данным Росстата, в первом квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения России сократились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации ЦБ, уровень закредитованности населения России приблизился к историческому пику 2014 года. Быстрый рост долговой нагрузки наблюдался в течение последнего года. В частности, такая динамика обусловлена увеличением доли необеспеченных потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году жители России взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по банковским займам сейчас составляет 14,86 трлн рублей.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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