Россияне продолжают залезать в долги рекордными темпами

В России закредитованность населения растет рекордными темпами. В совокупности с другими факторами, такими как увеличение ставки НДС и растущая инфляция, это может привести к возникновению финансового пузыря. Об этом пишет журналист Le Figaro Пьер Аврил.

За последние пять лет закредитованность россиян выросла в два раза и достигла 210 млрд евро. Российские бюджетники берут в банках миллионные кредиты, причем кредитные организации проводят проверки таких клиентов лишь для проформы. Такие темпы потребительского кредитования беспокоят не только Центральный банк РФ, но и вызывают тревогу у Всемирного банка.

Наибольшие опасения финансистов связаны с ростом числа организаций, которые выдают микрозаймы. «Такие учреждения расположены, например, у входа в метро, и их процентная ставка составляет по 2% в день. Разумеется, в Европе такие предложения рассматривать никто не будет, но в России это вид кредита считается привлекательным», – указывается в статье.

При этом в стране растет инфляция, по прогнозам в 2019 году показатель вырастет до 5,6%, а также увеличилась ставка налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Не исключено, что в скором времени россияне начнут брать новые кредиты, чтобы погасить старые, а это уже приведет к образованию финансового пузыря.

Аналитики также опасаются роста черного рынка кредитов. По данным издания, нелегальное кредитование в 2018 году в России выросло на 15%.

Банк России уже озаботился проблемами закредитованности населения. Ранее зампред ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рост рынка потребительских кредитов – это позитивный сигнал, однако важно, чтобы он соотносился с доходами населения. Также были введены ограничения для МФО, в частности, им запретили выдавать кредиты суммой менее 10 тысяч рублей на срок более 15 дней.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.19

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