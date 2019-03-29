Закредитованность россиян приблизилась к историческому максимуму

Долговая нагрузка населения России растет с каждым годом. По данным Центробанка, уровень закредитованности приблизился к историческому пику 2014 года. Регулятор выразил беспокойство такими темпами роста в особенности на фоне падения реальных доходов россиян.

Как сообщили в департаменте финансовой стабильности Банка России, совокупный уровень долговой нагрузки населения, который означает отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика, сейчас составляет 9,9%. Рекорд показателя был достигнут в 2014 году, тогда он находился на уровне 10,4%, передает РБК.

Быстрый рост долговой нагрузки наблюдался в течение последнего года. В частности, такая динамика обусловлена увеличением доли необеспеченных потребительских кредитов.

В то же время ипотечное кредитование растет достаточно медленно. «Это связано с тем, что ипотека – это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», – пояснила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Банк России обеспокоен ростом необеспеченного потребкредитования на фоне того, что Росстат фиксирует снижение доли денежных доходов россиян, направляемых на сбережения. В 2018 году этот показатель был минимальным за последние 10 лет.

Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) пришло к выводу, что доходы граждан России все чаще уходят на погашение долгов. Почти у каждого шестого заемщика платежи по кредиту превышают половину дохода. При этом предельный уровень долговой нагрузки на гражданина в России пока не определен. Госдума обсуждает возможность установить ее в размере, который не превышает 50% дохода заемщика. Однако сейчас прямых ограничений нет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.19

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