Ставки по кредитам могут вырасти из-за новых требований Центробанка

Российские банки могут увеличить ставки по кредитам. Причиной станет повышение на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским займам. Таким образом Центробанк РФ пытается притормозить темпы роста закредитованности населения.

С 1 апреля вступит в силу решение Совета директоров Банка России об увеличении надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, пишет «Российская газета». Регулятор надеется не допустить «чрезмерного роста долговой нагрузки населения» и повысить устойчивость банков «к потенциальным системным рискам».

По словам аналитиков, банки, вероятнее всего, увеличат ставки для заемщиков на 1-2%. Не обеспеченные залогом потребительские кредиты станут дороже, а значит и снизится число желающих такой кредит взять.

Кроме того, кредитные организации будут осторожнее относиться к выдаче необеспеченных потребкредитов. В частности, банки станут внимательнее изучать платежеспособность заемщика. Предпочтение может отдаваться клиентам этого же банка, так как кредитные менеджеры смогут увидеть движения на счетах будущего заемщика, а также его прежние траты. Ужесточатся и требования к кредитной истории.

Ранее Центробанк уже повышал коэффициенты риска, однако на рост закредитованности населения эти меры не повлияли. Наоборот, банки продолжили наращивать портфель необеспеченных потребительских ссуд. По данным регулятора, совокупный уровень долговой нагрузки населения, который означает отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика, приблизился к историческому пику 2014 года и сейчас составляет 9,9%.

Подобная ситуация вызывает опасения у аналитиков ЦБ, в особенности на фоне снижения доли денежных доходов россиян, направляемых на сбережения. В 2018 году, по данным Росстата, этот показатель был минимальным за последние 10 лет.

Эксперты отмечают, что надбавка к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским займам – верный шаг со стороны Банка России. Планируется, что это простимулирует банки слегка притормозить процесс. Она нужна для того, чтобы не поставить в будущем под угрозу устойчивость банков из-за их не всегда умеренных аппетитов к росту необеспеченного кредитования, из-за их, возможно, недостаточной осторожности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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