8 млн россиян отдают на оплату кредитов больше половины дохода

Доходы граждан России все чаще уходят на погашение долгов. Почти у каждого шестого заемщика платежи по кредиту превышают половину дохода. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). При этом ужесточение требований банков к таким клиентам может спровоцировать их уход в нелегальное кредитование.

В 2018 году в России увеличилось до 8,23 млн число тех, чье соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышает 50%, пишет «Коммерсант». В настоящее время на их долю приходится 14,6% от количества всех заемщиков в стране. Этот показатель с каждым годом растет: в 2017 году таких было 12,7%, в 2018-м – 13,8%.

Среди тех россиян, у кого есть кредит, более половины (53%, 4,33 млн человек) имеют доход от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, 26% (2,19 млн) – менее 20 тысяч рублей, 21% (1,7 млн) – более 50 тысяч рублей.

По словам экспертов, над закредитованностью граждан активно работают банки, которые предлагают все большие суммы. «Средняя сумма потребкредита только за прошлый год выросла почти на 40%, превысив 180 тысяч рублей, а в отдельных банках она составляет 600-700 тысяч рублей», – отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

При этом предельный уровень долговой нагрузки на гражданина в России пока не определен. Госдума обсуждает возможность установить ее в размере, который не превышает 50% дохода заемщика. Однако сейчас прямых ограничений нет.

Центробанк проводит обследование кредитных учреждений, чтобы получить информацию о распределении долговой нагрузки заемщиков. «В случае сохранения избыточных темпов роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по ним в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица»,– сообщил регулятор.

Аналитики считают, что введение заградительных коэффициентов риска может лишить значительную часть граждан доступа к кредитным средствам. «Необходимость в деньгах у граждан не сократится, а значит, они будут уходить в теневой сектор, что сделает их нагрузку запредельной»,– заключают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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