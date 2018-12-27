Россияне беднеют и берут кредиты, чтобы выжить: в 2019 будет еще хуже

Россияне все больше беднеют. Эксперты изучили уровень реальных располагаемых доходов населения за январь-ноябрь, и оказалось, что он снизился на 0,1%. Зарплаты бюджетников за год серьезно возросли – однако самих работников при этом усиленно сокращали. Что касается зафиксированного Росстатом роста расходов населения, то он может объясняться потребительским кредитованием.

В 2019 году и вовсе роста зарплат может оказаться недостаточно для того, чтобы увеличились реальные располагаемые доходы жителей страны, говорится в очередном бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе», подготовленный Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Росстат зафиксировал снижение темпов роста доходов россиян на фоне падения темпов роста заработных плат. При этом зарплаты бюджетников благодаря указам президента за три квартала выросли на 27,4%, однако за это же время под сокращение попали 5,1% сотрудников. Рост зарплат различается в зависимости от сферы деятельности: так, у педагогов школ и дошкольных учреждений выплаты увеличились в среднем на 11%, а у младшего медицинского персонала – на 71%. Правда, численность последних в стране при этом сократилась больше, чем на треть. У научных работников зафиксирован рост зарплат на 91% – при сокращении численности примерно на 10,3%. К концу года замедлилось как увеличение зарплат, так и темпы сокращения сотрудников в учреждениях.

В среднем за 11 месяцев этого года рост зарплат составил 7,4% г/г. Между тем, отмечают эксперты, при учете скрытой оплаты повышение за 9 месяцев оценивается лишь в 3,6% г/г. Подросли и социальные выплаты – в реальном выражении эта цифра составила только 0,3%. При этом доходы от предпринимательской деятельности и собственности упали на 1% и 9,8% соответственно.

При этом весь год продолжает расти количество работников, которые по соглашению с работодателем перешли на неполный рабочий день (по организациям без субъектов малого предпринимательства). Так, если в первом квартале таких стало меньше на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, то уже во втором квартале 2018-го она выросла на 8,5%, в третьем – на 10,5%. К концу третьего квартала неполное время работали уже 780,8 тысячи человек, это 2,3% списочной численности работников организаций.

В бюджетных организациях наблюдается такая же тенденция. В частности, в сфере образования в среднем за три квартала количество таких сотрудников возросло на 7,9%, в здравоохранении и соцуслугах – на 8,6%, в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений – на 11,2%.

Часть работников по собственным заявлениям были отправлены в неоплачиваемые отпуска: в третьем квартале прошлого года таких насчитывалось 2824,8 тысячи человек (8,5% списочной численности), а в это же время в 2018 году – уже 2986,8 тысячи человек (9% списочной численности).

Эксперты отмечают, что за 11 месяцев этого по сравнению с аналогичным периодом годом ранее реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 0,1%. При этом реальный размер пенсии за 10 месяцев этого года оказался ниже на 2,7% его уровня за тот же период прошлого года.

Одновременно изменилась структура денежных доходов населения – возросла доля зарплат и снизились доли других компонентов, в частности, речь идет о доходах от предпринимательской деятельности, соцвыплат и доходах от собственности.

При этом в октябре россияне стали тратить больше, хотя рост реальных их доходов замедлился. Аналитики подчеркивают, что данные о росте расходов подтверждены статистикой оборота розничной торговли и объема платных услуг. Эти сферы за 10 месяцев выросли на 2,6-2,7%. Этот процесс можно объяснить тем, что жителям страны пришлось тратить свои сбережения и брать кредиты.

В целом, как отмечается в докладе, в этом году падение реальных доходов не смог предотвратить даже серьезный рост зарплат. В 2019 ситуация будет серьезнее: по прогнозам специалистов, темп прироста реальной зарплаты будет намного ниже и составит 1,5% в реальном выражении. Очевидно, что этого не хватит для того, чтобы обеспечить повышение реальных доходов россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.18

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