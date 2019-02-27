Россияне задолжали банкам почти 15 трлн рублей

В 2018 году жители России взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по банковским займам сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Данные предоставил Общероссийский народный фронт (ОНФ) в своей кредитной карте России. По мнению экспертов, россияне продолжат накапливать долги перед банками.

Аналитики ОНФ при составлении кредитной карты России опирались на данные ЦБ и Росстата, пишут «Известия». Средняя долговая нагрузка российских семей по сравнению с 2017 годом выросла с 22 до 27%. То есть граждане отдают банкам примерно пятую часть своих доходов.

Наибольшая закредитованность отмечается в Калмыкии – 56%. Затем идут Тыва (56%), Чувашия (44%), Иркутская область (42%) и Ханты-Мансийский АО (41%), Тюменская (38%) и Новосибирская области (38%), Якутия (37%), Ленинградская область (37%) и Коми (36%).

Средний долг одной российской семьи составляет 263 тысячи рублей. В целом россияне сейчас должны банкам 14,86 трлн рублей, подсчитали в ОНФ. При этом общая сумма ипотечных кредитов, взятых жителями РФ, достигла 6,38 трлн рублей, почти половина из которых были выданы в прошлом году.

«Ключевым драйвером роста кредитования останется ипотека, – говорят эксперты. – При этом ставки по ипотеке остаются сравнительно низкими, что стимулирует россиян к активному использованию ипотечных кредитов в решении жилищных вопросов. На рынке потребительского кредитования прогнозируется некоторое замедление из-за снижения темпов роста реальных заработных плат».

По мнению аналитиков, задолженность россиян продолжит расти и в 2019 году и достигнет 16,3-16,6 трлн рублей. Впрочем, темпы роста задолженности существенно замедлятся.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.19

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