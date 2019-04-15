Россиян с низкими доходами хотят освободить от НДФЛ

Россиян с низкими доходами могут освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ), пишут «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Отмечается, что консультации по этому вопросу «предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018-2020 годы».

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может выплачивать сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 11300 рублей. Однако после уплаты НДФЛ на руках у сотрудника остается около 9800 рублей, что меньше прожиточного минимума. В случае принятия изменений от уплаты НДФЛ будут освобождены граждане, чтя зарплата составляет не превышает 13 тысяч рублей.

По данным Росстата, на сегодняшний день зарплату ниже 13800 рублей получают около 11 миллионов россиян (15,2% работников). В Минфине, в чьей компетенции находятся вопросы налогообложения, официально не прокомментировали заявление РТК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.19

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