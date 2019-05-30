Власти хотят уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство работает над законопроектом, который сделает равными ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) граждан России и других государств. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

В настоящее время НДФЛ для россиян составляет 13%, для иностранцев – 30%. «Полагаю целесообразным, и такие предложения в правительстве рассматриваются, и мы будем готовить законодательство, чтобы уравнять ставки, сделать для иностранцев ставку аналогичную той, что у россиян», – цитирует Силуанова «Интерфакс».

Примечательно, что ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявлял об отсутствии планов по изменению существующей системы налогообложения. По словам премьера, 13%-ная плоская шкала НДФЛ стала шагом вперед, так как «все налог стали платить, и те, у кого доходы весьма и весьма значительные».

Напомним, на 2018-2020 годы запланированы консультации вопросу об отмене уплаты подоходного налога (НДФЛ) для Россиян с низкими доходами. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может выплачивать сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 11300 рублей. Однако после уплаты НДФЛ на руках у сотрудника остается около 9800 рублей, что меньше прожиточного минимума. В случае принятия изменений от уплаты НДФЛ будут освобождены граждане, чья зарплата не превышает 13 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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