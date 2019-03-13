«Граждане спасибо не скажут»: Госдума защитила сырьевой вектор экономики России

Изменить существующий вектор развития экономики в России предложили сегодня в Государственной думе депутаты от «Справедливой России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, соавтором которого выступил уралец Валерий Гартунг, подразумевает отмену возврата налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам сырья, что, по мнению «эсеров», должно привести к развитию отечественной перерабатывающей промышленности и снизить стоимость бензина в стране.

Представляя законопроект, Гартунг напомнил, что сейчас нефтедобывающие компании, при продаже сырья за рубеж получают обратно 20% НДС из бюджета. При торговле внутри страны налог не возвращается. «Законопроект может изменить вектор развития экономики с сырьевого на индустриальный – а это именно то, чего требует от нас и правительства президент РФ», – подчеркнул депутат, отметив, что Китай при отмене возврата НДС превратился из отсталой аграрной страны в мирового лидера по высокотехнологичному экспорту.

Парламентарий также обратил внимание, что сейчас рентабельность добывающих компаний на несколько порядков выше, чем у перерабатывающих – в черной и цветной металлургии эта цифра составляет от 40% и выше, а рентабельность «Норникеля» и вовсе дошла до 53%. В высокотехнологичных отраслях рентабельность составляет от 2 до 8%: в автопроме около 7%, в ДСК доходит до 8%. «Что при таком раскладе в стране будет развиваться? Ответ очевиден: добыча сырья», – констатировал Гартунг.

Депутат отметил, при отмене возврата НДС рентабельность добывающих отраслей снижается и растет доля сырья, которое продается внутри страны. Это ведет к снижению внутренних цен на него и быстрому развитию перерабатывающей отрасли, которая дает дополнительные рабочие места и налоги в бюджеты всех уровней. К тому же, как сказал депутат, 20% «сырьевого» НДС остается в бюджете, и эти средства можно тратить на социальную сферу. Если бы такой закон был принят раньше, в России не было бы необходимости проводить пенсионную реформу и повышать НДС, подчеркнул парламентарий.

«Без этого у нашего правительства пока ничего не получается – доходы граждан падают, экономика не растет, социальные программы сворачивают», – напомнил депутат.

Думские «единороссы» дружно встали на защиту доходов добывающих компаний. Депутат Айрат Фаррахов мотивировал это, в частности, тем, что в случае снижения доходности в этой отрасли упадут доходы регионов и федерального бюджета.

Между тем, депутат от КПРФ Вера Ганзя резонно возразила ему, что регионы потерь почти не почувствуют, так как «они от нефти имеют меньше, чем мы направляем в Фонд национального благосостояния». В ответ Фаррахов напомнил, что он представляет в парламенте Татарстан, где две трети доходов бюджета составляют налоги на доходы компаний и НДФЛ. Правда, аргумент соавторов проекта закона о том, что новшество вызовет бурный рост перерабатывающих предприятий, принесет новые рабочие места и налоги, Фаррахов предпочел не замечать.

«Вы привели серьезные аргументы, но ведь в Китае эта система работает! Там тоже были подобные моменты», – указал «единороссам» коммунист Николай Иванов. Говорить о Китае и объяснять, почему там идея сработала, а в России обречена на провал, Фаррахов отказался. «Мы обсуждаем не китайскую модель, а конкретный федеральный закон», – заявил он, отметив, что в Китае модель НДС отличается от европейской, и рост экономики Китая можно объяснить другими факторами.

Либерал-демократ Дмитрий Ионин, в свою очередь, связал новый законопроект с ценами на бензин. Он пояснил, что до сих пор олигархов стимулируют не заниматься переработкой нефти, 20% НДС за которую не возвращается, а продавать ее в сыром виде за рубеж – и получать 20% НДС от государства обратно. Если эту систему изменить, то производство бензина в стране вырастет, и цены на него неизбежно пойдут вниз. «Вам граждане спасибо скажут», – сказал он «единороссам».

Поняв, что Фаррахов с задачей не справился, представители парламентского большинства отправили на трибуну Дмитрия Юркова. Он заявил, что долю российского экспорта надо только увеличивать, потому что изменение существующей системы неизбежно приведет к инфляции. Правда, внятных аргументов, объясняющих взлет цен, он также не привел.

В заключительном слове Гартунг констатировал, что внятных аргументов у оппонентов нет – и пожалел, что они так плохо подготовились.

Правда, отсутствие аргументов не помешало «единороссам» отклонить идею «эсеров» уже в первом чтении. Идею снизить сверхдоходность сырьевой отрасли поддержали всего 93 депутата, остальные предпочли вообще не голосовать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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