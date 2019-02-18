«Серая зона»: легализация скрытой занятости откладывается

В России хотят лишать налоговых льгот компании, которые Роструд уличил в использовании нелегальной занятости. Соответствующий законопроект в Государственную думу внесли депутаты от «Справедливой России» Олег Шеин и Гаджимурад Омаров. Действующие сегодня меры противодействия «серой занятости» не работают, считают они. Правительству РФ идея парламентской оппозиции ожидаемо не понравилась.

Представляя документ сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам, Шеин пояснил, что неофициальная занятость формирует львиную долю самозанятости. «Самозанятых в стране сегодня около 30 млн человек, там есть люди, которые реально работают на себя, но большинство – люди, которые работают на организации, учреждения, ИП, – пояснил он. – Там большая часть продавцов, водителей, строителей. По строительному бизнесу это порядка 60% от общего числа людей».

Депутат также привел данные Росстата, согласно которым объем неофициального фонда оплаты труда оценивается в 11,5 трлн рублей. «Соответственно, мы можем подсчитать выпадающие доходы по НДФЛ, это порядка полутора триллионов рублей, по страховым взносам – больше трех триллионов рублей, и соответственно, из-за этого формируются большие социальные проблемы», – подчеркнул Шеин.

Суть инициативы «эсеров» – на год лишать налоговых льгот те компании, которые активно используют нелегальную занятость, и доля таких работников составляет минимум 1/10 часть персонала либо более чем 100 человек. Такие данные должны быть подтверждены проверкой Роструда.

При этом Шеин сообщил, что правительство отказалось поддерживать законопроект, причем одним из основных аргументом стало наличие в законодательстве уже действующих мер против неофициальной занятости. «Но эти меры не работают, – подчеркнул парламентарий. – Если бы они работали, мы бы видели уменьшение доли неофициальной занятости на рынке труда. Между тем, с 2000 года это число увеличилось вдвое по оценкам Академии труда».

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин подтвердил: правительство не поддерживает инициативу депутатов. «Устанавливать общую норму в связи с неуплатой налога и отказывать в льготах – может быть, это обоснованно, но по форме совершенно неправильно, – сообщил он. – Никакую юридическую экспертизу такой проект закона не пройдет».

«Единоросс» Леонид Симановский, в свою очередь, сообщил, что за принятие законопроекта высказалось 10 регионов страны, против – 32. «Считаем, что данный законопроект не может быть принят», – заявил он.

«Законопроект отклоняется,– резюмировал итоги голосования глава думского комитета Андрей Макаров, и обратился к соавтору документа: – Извините, что вам пришлось столько ждать». Судя по виду выходящего из кабинета Шеина, на другой исход событий он и не рассчитывал.

Дату вынесения законопроекта на пленарное заседание определит Совет думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.19

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