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Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

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Четверг, 31 января 2019, 15:00 мск

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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс: исправят статью об НДФЛ Одна из поправок касается 2 бойцов Росгвардии

Правительство РФ намерено поправить Налоговый кодекс. Изменения касаются нескольких статей документа, в том числе – налога на доходы физических лиц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект уже внесен в Государственную думу.

В частности, в перечень тех, кто имеет право на налоговый вычет в размере трех тысяч рублей за каждый месяц предложено включить сотрудников Нацгвардии, имеющих профзаболевания из-за работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в Росгвардии сейчас «проходят службу 2 человека, имеющие специальные звания полиции, с профессиональным заболеванием, связанным с радиационным воздействием», полученным в чернобыльской зоне.

Кроме того, законопроект предлагает ликвидировать льготу по уплате госпошлины за нотариальные действия для наследников военнослужащих внутренних войск МВД России. Ранее они не платили госпошлину за выдачу свидетельств о праве на наследство страховых сумм по обязательному государственному личному страхованию. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что данная категория лиц в настоящее время отсутствует.

Вместе с тем освободить от пошлины предложено «наследников лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции».

Документ был внесен в Государственную думу вечером 30 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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