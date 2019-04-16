Беспросветный кризис: правительство РФ ведет страну в тупик

Действия правительства РФ не ведут к повышению благосостояния россиян, которых безуспешно пытаются убедить с помощью официальной статистики, что жить им стало лучше. Как заявил сегодня депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, в этой ситуации пришло время отставки кабинета министров, на смену которому должно прийти ответственное перед парламентом коалиционное правительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на «парламентской десятиминутке», Шеин обратил внимание на ряд существенных недостатков в работе правительства РФ, в том числе, относительно официальной статистики, которая активно приукрашивает реальную действительность.

«В феврале 2019 года новое руководство Росстата объявило, что, оказывается, за эти пять лет не было ни падения промышленности, ни обвала в строительстве, и задним числом пересчитало все параметры, – напомнил Шеин. – Так, раньше сообщалось, что 2015 году ВВП упал на 3,7%. Теперь у нас падение уложилось в 2,3%. Или ранее сообщалось, что в 2016 году ВВП снижался – а теперь нам сообщили, что он не снижался, а рос. Ранее сообщалось, что в несырьевой экономике было падение на 3% – новое начальство выяснило, что было не падение, а рост в 5,6%. Вместо падения в строительстве на 3% – тоже на 3%, но увеличение. И все это делается путем использования так называемых непрямых статистических методов».

При этом, как отметил Шеин, Высшая школа экономики на днях обнародовала исследование по доходам населения, которое подтверждает, что майские указы президента РФ Владимира Путина по повышению зарплаты бюджетникам, были выполнены за счет увольнения части сотрудников, и перевода оставшихся на неполный рабочий день.

Шеин обратил внимание, что в прошлом году за январь-сентябрь выплаты младшему медперсоналу выросли на 70%. При этом был уволен каждый третий. Зарплаты в науке поднялись на 90% – уволен каждый десятый. Рост зарплат в культуре 29% – на улицу отправлен каждый четырнадцатый сотрудник. Сокращение штатов в вузах и учреждений дополнительного образования составило 7%. «Вообще в прошлом году уволили каждого двадцатого работника бюджетного сектора. Среди тех, кто не уволен, существенно возросла доля людей, которые заняты на неполной рабочей неделе», – пояснил парламентарий.

В этой связи Шеин привел конкретный пример, как в одной из деревень работница местной сферы культуры получает три тысячи рублей, работая на 0,2 ставки. «Ее полноценная ставка была не 3 тысячи рублей, а 15 тысяч. Именно 15 шли в отчеты о размере заработной платы. И эта практика расширяется», – подчеркнул депутат, отметив, что на неполный рабочий день в прошлом году перешло и 8% работников сферы образования. По его оценке, все это создает проблемы не только для самих работников, но и для граждан России, которые сталкиваются с проблемами при обращении к врачам, обучении в школах и вузах.

Шеин подчеркнул, что население страны нищает, кредиторская задолженность россиян растет, а уровень сбережений жителей страны падает, благодаря действиям правительства РФ. «Вот здесь нам коллега из «Единой России» говорил, что некое государство формирует рост протестных настроений [в нашей стране], – отметил парламентарий. – Все мы знаем это государство. Которое приняло решение о введении новой платы за мусор, которая подняла людей по всей стране – и совершенно справедливо. Все мы знаем, кто принял решение по поводу контрольно-кассовых машин для мельчайшего бизнеса – а у нас половина предпринимателей уже разорилась за последнее десятилетие. У нас социальные выплаты прописаны так адресно, что получить их из 10 бедных может только один. Вырос вывод денег за границу, национальные интересы страны приносятся в жертву интересам 1% олигархов».

В этой ситуации парламентарий предложил вывести Росстат из подчинения правительству и перевести его в прямое подчинение президенту РФ, а главу ведомства назначать только после согласования кандидатуры с Госдумой. Кроме того, отметил он, надо пересмотреть ситуацию с налоговыми льготами крупным корпорациям, запретить им создавать «дочки» за рубежом и выводить туда из России деньги, отсечь от госзакупок фирмы, которые используют «серые» схемы с рабочей силой.

«Снизить пенсионный возраст, чтобы убрать с рынка труда ненужную рабочую силу, поскольку пенсионная реформа просто провоцирует рост безработицы и обнищания населения. Для этого, конечно, нужно другое правительство – ответственное перед Государственной думой, в том числе формирующееся на принципах коалиции готовых к тому парламентских партий», – заявил Шеин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны принимать активное участие в формировании правительства, для чего предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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