Госдума хочет назначать министров: Володин предложил изменить Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны принимать активное участие в формирование правительства. Такое мнение он высказал в интервью интернет-редакции сайта нижней палаты российского парламента. Володин предложил внести соответствующие поправки в Конституцию.

Он напомнил, что в настоящее время Госдума только дает согласие президенту на назначение главы правительства. Президент принимает решение о составе кабмина по предложению премьер-министра, но «без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», отметил Володин.

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства, – сказал Володин, отметив, что «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию».

При этом политик заявил, что «это не касается базовых положений конституции, они незыблемы».

Спикер Госдумы подчеркнул, что такая возможность «соответствовала бы принципам должного баланса властей, обеспечивала бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства». Кроме того, указал Володин, участие парламентариев в процедуре назначения членов кабмина способствовало бы «реализации конституционных полномочий президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».

Володин также предложил детализировать в Конституции нормы отчета правительства перед парламентом «по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министров».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу спикера Госдумы, заявил, что «это новое предложение» (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», в конце января спикер Госдумы уже заявлял о необходимости изменения Конституции. По его словам, в Основном законе страны отсутствует «должный баланс в системе сдержек и противовесов ветвей власти» и существует «крен в пользу исполнительной ветви власти». В связи с этим Володин отметил, что было бы целесообразно расширить полномочия Федерального собрания, «в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения», так как именно парламент должен «играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы Основного закона».

Песков тогда отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на то, что новая инициатива пока не конкретизирована.

Напомним, Конституция была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. По оценкам экспертов, спустя 25 лет со дня принятия Конституция уже во многом потеряла свою силу, часть ее положений не работает или из-за нового законодательства, или из-за того, что сама власть саботирует ее положения.

Стоит отметить, что в начале октября председатель Конституционного суда Валерий Зорькин также обращал внимание на ряд недостатков Основного закона. В их числе – доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в системе сдержек и противовесов. Кроме того, по его мнению, в Конституции стране четко не разделены полномочия президента и правительства. Данное заявление стало поводом для предположений о предстоящей конституционной реформе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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