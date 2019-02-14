Спикер Госдумы обвинил правительство РФ в волоките и бюрократии

Правительство РФ затягивает сроки подготовки поправок к правилам техосмотра автомобилей в России. Документы еще не предоставлены в нижнюю палату парламента Минэкономразвития и Минфином. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев на пленарном заседании Госдумы.

Парламентарий обратил внимание, что после одобрения законопроекта в первом чтении «МВД и Минэкономразвития увидели, что записи видеофиксации должны храниться в реестре в одном месте – такого в законопроекте нет, они вносят поправку». По замыслу чиновников, этот реестр должен храниться в МВД. Средств из федерального бюджета на это не потребуется, заверил депутат: речь идет о сумме в 20 млн рублей, и финансовую составляющую «берут на себя страховщики». «Мы согласились, нужно, чтобы эта информация хранилась в течение года», – отметил Москвичев.

Вторая поправка касается техосмотра автобусов, который проходит дважды в год. «Если проходит в сутки больше 10 автобусов [через пункт техосмотра], там может находиться инспектор ГИБДД. Мы не против. Особенно, если это автобусное предприятие», – сказал депутат.

В этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента очень обеспокоена тем, что «идет затягивание рассмотрения законопроекта, который ждут наши граждане». Проблема в том, что нижняя палата парламента приняла проект закона в первом чтении еще в декабре, и до сих пор не может рассмотреть во втором, поскольку необходимые документы из правительства РФ все еще не поступили.

«Мы должны сделать все для обеспечения безопасности пассажиров. Поправки возможно поддержат, возможно – нет, но нас беспокоит одно: волокита, бюрократия и отсутствие приоритетов в этой работе, – подчеркнул Володин. – Нам важно, чтобы поступили заключения от профильных министерств, чтобы вопросы по техосмотру были рассмотрены в приоритетном порядке».

По словам Москвичева, Минэкономразвития РФ представит поправки к 28 февраля.

Как сообщал «Новый День», новые правила техосмотра Госдума рассмотрела 13 декабря. Законопроект вызвал массу вопросов у депутатов – одним из основных касался возможного роста оплаты этой процедуры.

Москва, Татьяна Дорофеева

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