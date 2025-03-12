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Госдума рассмотрит предложения СК об электросамокатах – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента изучить подготовленные Следственным комитетом РФ предложения по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.

«Правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем. В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий в том числе уже находящиеся на рассмотрении Государственной Думы инициативы. Необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов. Будет правильно, чтобы профильные комитеты Государственной Думы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации», – пояснил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к спикеру Госдумы с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.

По информации СК, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе детей. Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 – пострадали.

Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди, уточнили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Минтранс России готовит поправки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты. Согласно проекту, пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность.

Москва, Светлана Антонова

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