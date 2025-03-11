Пользователей электросамокатов в России хотят приравнять к водителям

В России готовятся поправки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Изменения в ПДД обусловлены повсеместным распространением СИМ и потребностью обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду, передает РИА «Новости».

«В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», – уточнили в ведомстве.

В новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Также будет введен однозначный запрет на проезд на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции.

Кроме того, поправки усилят приоритет пешеходов. В частности, предлагается ограничить скорость движения СИМ до десяти километров в час при сближении с пешеходами. Более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий). Также пользователям электросамокатов запретят сигналить пешеходам для того, чтобы они уступили дорогу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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