Образовательный барьер: Госдума поддержала во втором чтении законопроект об эксперименте с аттестацией для 9-классников

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации 9-классников в некоторых российских регионах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», категорически против нововведения выступила фракция КПРФ, представители которой заявили, что новая система станет барьером для получения общего среднего образования, а это противоречит Конституции РФ.

Авторы законопроекта обращали внимание, что новые правила позволят предоставить возможность каждому школьнику продолжить свое образование в зависимости от собственного уровня возможностей и подготовки, а также в перспективе ликвидировать за счет среднего профессионального образования дефицит трудовых ресурсов в экономике.

Предполагается, что выпускники 9-х классов, которые решат продолжить обучение на базе средних профессиональных учебных заведений, смогут сдать экзамен только по двум предметам вместо четырех – русскому языку и математике. При этом документ не отменяет обязательной нормы по сдаче четырех экзаменов на итоговой аттестации по итогам 9-го класса для тех детей, которые желают продолжить обучение в школе. Прием в 10-й класс будут проводить на основании успешно сданных экзаменов по двум обязательным предметам и по двум – по выбору.

Ко второму чтению был расширен перечень пилотных регионов, в которых будет применяться эта система, до 12: это Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Кузбасс, Камчатский и Краснодарский края, Республика Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, среднему профессиональному образованию будет уделяться повышенное внимание – депутаты делают то, чем нужно было заниматься еще в 1990-е годы. «Без сильного профессионального образования у нас невозможно решать задачи, потому что профессиональный кадр, рабочий, он должен быть во главе всех процессов развития экономики», – отметил он.

Между тем фракция КПРФ выступила против нововведения. «Мы категорически против этого законопроекта, который преподносится как благо, как некие дополнительные гарантии для получения профессионального образования, а по факту – это введение барьера для поступления и перевода в 10-й класс», – пояснил депутат Алексей Куринный.

«Преподносится это как необходимая мера для того, чтобы наполнить систему профессионального образования. Напомню, что порядка 40% школьников продолжает обучение в 10 классе. Но, видимо, по итогам реализации законопроекта будет смещение в сторону профессионального образования, и тех, кто пойдет в 10 класс, будет гораздо меньше – порядка 30%, а может быть и 25%», – обратил внимание он.

«Подобный подход противоречит Конституции РФ. Он противоречит базовому закону об образовании, который гарантирует сегодня именно общее образование всем нашим детям. Такое же решение принял, кстати, в 2020 году и Конституционный суд. И, видимо, этот закон, если он будет принят, будет обжалован в судебном порядке в самое короткое время», – заключил Куринный.

Третье чтение законопроекта запланировано на 18 марта.

Москва, Анастасия Смирнова

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