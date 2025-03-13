В Госдуме подготовили три законопроекта по контролю за деятельностью иноагентов

Депутаты Госдумы разработали три законопроекта, цель которых – совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем тг-канале.

В частности, по словам политика, предлагается признавать иностранными агентами лиц, которые содействуют в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, как, к примеру, Международный уголовный суд. Также иноагентами предлагается признавать граждан, которые «помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России», и лиц, вовлекающих «граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности», которые могут быть использованы во вред России.

Еще один проект предусматривает судебное разбирательство без участия иноагентов и тех, кто покинул страну, за «противоправные действия против России из-за рубежа». В числе преступлений, в случае совершения которых будет применяться этот механизм, – публичные призывы к терроризму и экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков о ВС РФ и их дискредитация; уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма.

Кроме того, по словам Володина, предлагается ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия.

За дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям против России из корыстных побуждений или по найму предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и конфискацией имущества.

«Принятие законопроектов позволит защитить нашу страну и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств. Пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России», – подчеркнул спикер Госдумы.

По мнению Володин, «те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами».

Напомним, 5 марта Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которым вводится полный запрет для лиц, признанных иноагентами, осуществлять просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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