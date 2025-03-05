Госдума согласилась ввести новый запрет для иноагентов

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, которым вводится полный запрет для лиц, признанных иностранными агентами, осуществлять просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых.

Как предполагается, если НКО признана иностранным агентом, то не сможет претендовать на получение статуса социально ориентированной. «Многие иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность. Позволять им обучать граждан, в первую очередь детей и молодежь, насаждать чуждые нашей стране ценности, недопустимо», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время ограничения для иноагентов в сфере образования действуют только в отношении обучения несовершеннолетних.

Москва, Светлана Антонова

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