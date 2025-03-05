российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 марта 2025, 18:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума согласилась ввести новый запрет для иноагентов

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, которым вводится полный запрет для лиц, признанных иностранными агентами, осуществлять просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых.

Как предполагается, если НКО признана иностранным агентом, то не сможет претендовать на получение статуса социально ориентированной. «Многие иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность. Позволять им обучать граждан, в первую очередь детей и молодежь, насаждать чуждые нашей стране ценности, недопустимо», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время ограничения для иноагентов в сфере образования действуют только в отношении обучения несовершеннолетних.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Госдума

Образовательный барьер: Госдума поддержала во втором чтении законопроект об эксперименте с аттестацией для 9-классников / Госдума согласилась ввести уголовное наказание за несообщение о подготовке диверсии / «Вздутие» цен и обвал промпроизводства: Зюганов констатировал несоответствие финансово-экономической политики установкам Путина / Госдума решила обязать россиян допускать газовщиков в квартиры / В Госдуме предложили дать ФСБ право создавать следственные изоляторы / В Госдуме предложили поднять вдвое лимит страхового возмещения по вкладам / Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года / Госдума может принять закон о запрете вейпов в весеннюю сессию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Политика, Россия, Госдума,