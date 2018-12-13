Автомобилисты, готовьтесь! Новый закон поднимет стоимость техосмотра

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении утвердила поправки в правила техосмотра автомобилей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагаемые нововведения, судя по сложившейся традиции, приведут к подорожанию этой услуги.

Представляя этот документ, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов сообщил, что закон направлен на наведение порядка в сфере техосмотра и не позволит оформлять диагностические карты без проведения реальной процедуры осмотра автомобиля. «К сожалению, ситуация не очень хорошая, по данным ГИБДД количество ДТП из-за неисправностей транспорта растет», – обратил внимание он.

Документом вводится госнадзор за соблюдением правил операторами техосмотра, эти обязанности предложено возложить на МВД; вводится фото- и видеофиксация процедуры осмотра; диагностическая карта будет составляться в электронном виде с электронной подписью эксперта, который проводил диагностику. Кроме того, теперь будет необходимо устанавливать пропускную способность пункта техосмотра, превышать которую можно будет только на 5%. Предполагаются также новые требования к производственно-технической базе операторов техосмотра.

Коммунист Николай Коломейцев, выслушав докладчика, констатировал, что вопросов к документу очень много. «Как изменилась ситуация с возмещением затрат при авариях после передачи страховым компаниям? У меня резко возросло количество жалоб от попавших в эти аварии», – отметил он. «У меня сейчас нет цифр, мы готовы их дополнительно представить», – ответил чиновник.

«База пунктов техосмотра в отдаленных территориях – никакая. Как вы планируете реализацию этого закона, если там сейчас не на чем даже создавать эти пункты?» – поинтересовался депутат Борис Гладких. Шипов в ответ сообщил, что на всех пунктах уже сейчас должно быть необходимое оборудование, «и с этой точки зрения странно, если такого оборудования на пунктах техосмотра нет, это свидетельствует, что они получили аккредитацию с нарушениями».

Вместе с тем Депутат Наталья Кувшинова обратила внимание, что фотовидеофиксация, введение электронного документооборота и другие увеличат стоимость техосмотра. «Просчитало ли министерство, будет это рост на 15-20%, или в два-три раза для автобилистов?», – спросила она. «Нет, не приведет к увеличению в два-три раза. Мы обсуждали это с профсообществом, подорожает незначительно», – заверил он, напомнив, что есть методика, определяющая предельную стоимость техосмотра.

Депутат Данил Шилков попросил замминистра рассказать, какие требования будут к процедуре фото- и видеофиксации. «Это стационарные камеры, или оператор сам будет вести съемку? Если стационарные – за чей счет они будут устанавливаться?», – спросил он. «За счет оператора технического осмотра, – сообщил чиновник. – Они будут подключены к сети Интернет, и данные будут загружаться в облако. А уже эта система хранения данных будет формироваться за счет бюджетных средств».

Либерал-демократ Сергей Иванов и вовсе раскритиковал саму идею техосмотра. «Представитель правительства нас заверил, что в два-три раза цены не повысятся. Радость-то какая! Уже можно успокоиться – на 200-300% они не взлетят. А если на 100% взлетят – что, легче гражданам будет?» – спросил он.

«Наша цель – чтобы наши граждане не разбивались в авариях из-за того, что автомобиль пришел в негодность», – напомнил парламентарий и отметил, что и сейчас нет никакой гарантии, что после прохождения техосмотра у машины не лопнет тормозной шланг.

«Они что там, проверяют материалы на усталость? Где гарантия, что рулевое управление не лопнет при наезде на очередную кочку? И зачем тогда гражданам тратить на это средства?» – поинтересовался Иванов.

«Я считаю, что мы не должны опять за счет граждан наполнять чей-то бюджет, которые сложились в какие-то там центры и теперь пытаются разными путями вернуть себе эти доходы», – подчеркнул также депутат и предложил коллегам не поддерживать законопроект.

С ним согласился коммунист Алексей Куринный. Он констатировал – ни у кого нет иллюзий, что цена на техосмотр возрастет как минимум в полтора раза. «К ним РСО будет приходить с одной стороны, и ГИБДД – с другой. Это к вопросу о коррупции», – указал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что многие страны уже отказались от техосмотров, поскольку проверки раз в год не гарантируют исправности машины в остальное время, и неисправности автомобилей сейчас достаточно редко становятся причинами ДТП – «потому что мало идиотов, которые готовы рисковать своей жизнью».

«Предложение от КПРФ – полностью отменить процедуру технического осмотра для личных автомобилей, которые не используются в коммерческих целях. Для всех остальных – сохранить и ужесточить ответственность», – сказал Куринный.

Призывы думской оппозиции услышаны не были. Изменения в федеральный закон о техосмотре были приняты в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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