Новые правила техосмотра могут стать проблемой для любителей автотюнинга

Министерство внутренних дел предложило ввести обязательную сверку регистрационных номеров частей автомобиля с данными, содержащимися в документах, при техосмотре. В случае разногласий оператор может отказать автовладельцу в услуге.

Документ, предусматривающий ужесточение проведения процедуры техосмотра, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, авторы предложили сделать обязательной сверку номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, которые есть в документе.

Если номера не совпадают, оператор отказывает в услуге заявителю и вносит соответствующую запись в единую информационную систему.

Подобные требования предъявлялись к техосмотру и ранее, однако они не были четко прописаны. Нововведение может вызвать трудности в том числе и у тех водителей, которые заменили части машины после аварии, но не внесли изменения в регистрационные документы.

В настоящее время предложение МВД находится на стадии публичного обсуждения.

Ранее Государственная дума в первом чтении утвердила поправки в правила техосмотра автомобилей. Представляя этот документ, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов сообщил, что закон направлен на наведение порядка в сфере техосмотра и не позволит оформлять диагностические карты без проведения реальной процедуры осмотра автомобиля. Предполагаемые нововведения, судя по сложившейся традиции, приведут к подорожанию этой услуги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

Прокуратура проверит автобус, из которого высадили подростка. / На уральских трассах установили еще 12 камер видеофиксации нарушений (СПИСОК). / Назначена дата продажи билетов на первые поезда в Крым по мосту через пролив. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»