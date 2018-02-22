Фары не тонировать, на шипах не экономить: в России вступили в силу новые правила техосмотра

С 22 февраля российские водители будут проходить технический осмотр автомобилей по новым правилам. Количество параметров, которые проверяют во время техосмотра, значительно увеличилось. Так теперь нельзя ездить без аптечки, покрывать фары пленкой и устанавливать шипованную резину только на одну ось.

Новый регламент утвержден постановлением правительства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Что касается неисправностей, теперь водители не имеют права пользоваться автомобилем с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля. Также запрещено ездить, если у машины работает только один дворник и одна форсунка омывателя.

В зимнее время автомобилистам запретили экономить на резине с шипами. Если раньше можно было установить шипованные шины только на ведущую ось, то сейчас придется раскошелиться на все четыре колеса.

Под запрет попал и тюнинг. Автомобиль не пройдет техосмотр, если на него установлены незарегламентированные конструкции. Также нельзя заклеивать стекла фар пленками. Раньше водители применяли эту технологию для защиты рассеивателей от камней.

Кроме огнетушителя и знака аварийной остановки салон автомобиля придется в обязательном порядке оборудовать аптечкой.

Время прохождения техосмотра немного сократилось для автобусов и машин свыше пяти тонн. Для легковых автомобилей процедура займет, как и прежде, полчаса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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