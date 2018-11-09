Техосмотр автомобилей в России хотят привязать к пробегу и авариям

В России хотят ввести новую систему технического осмотра автомобилей. Частоту прохождения ТО предлагается привязать к пройденному расстоянию и числу аварий, в которых побывала машина. Эксперты считают, что идея сама по себе хорошая, но преждевременная, сначала нужно навести порядок в существующей системе, сейчас большая часть автовладельцев техосмотр не проходят, а просто покупают диагностические карты.

О разработке новой системы мониторинга состояния транспортных средств рассказали в департаменте научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт». Организация поддерживает работу запущенной системы электронных ПТС (ЭПТС), в которую поступают сведения о машине, формирующие полную историю автомобиля, пишет «Коммерсант».

Новый сервис позволит создать «индивидуальную программу» ТО на основе данных о технических характеристиках авто, особенностях эксплуатации, сведений о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. Подразумевается, что проходить техосмотр автомобилям, имеющим небольшой пробег и не побывавшим в авариях, надо будет реже, а, например, для такси с ежегодным пробегом под 200 тысяч км стоит проходить проверки значительно чаще.

В настоящее время новые автомобили возрастом до трех лет ТО не проходят вообще, возрастом от трех до семи лет – раз в два года, далее ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят техосмотр каждые шесть месяцев.

Эксперты посчитали, что в данный момент предлагаемая инициатива не имеет шансов на реализацию в полном объеме. Для начала необходимо решить проблему с повальной продажей диагностических карт без фактического проведения диагностики автомобиля. Иначе мы получим сервис по продаже «хорошей» истории для «плохого» автомобиля», указывают специалисты.

Напомним, масштабную реформу техосмотра автомобилей предложили провести в августе. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект, главная цель которого предотвратить возможность покупки документов о техосмотре транспорта без предоставления автомобиля на проверку. Однако до сих пор депутаты к рассмотрению инициативы не приступили.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

ВСМ «Екатеринбург-Челябинск» включили в федеральный план развития, но с условием. / Украина вдвое расширила морскую зону, дающую право арестовывать российские суда. / Крым впереди всей России по темпам роста цен на бензин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»