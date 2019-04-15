Правительство забраковало идею видеофиксации техосмотра

Российское правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Как писал «Новый День», в декабре депутаты приняли законопроект о техосмотре транспортных средств в первом чтении. В нем была прописана норма фото- и видеофиксации техосмотра. Согласно поправкам ко второму чтению, опубликованным в базе данных Госдумы, предлагается сделать обязательной только фотосъемку.

Кроме того, законотворцы решили исключить требование об автоматической передаче информации в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Комитет предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении уже завтра, 16 апреля.

Документ также предусматривает государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью эксперта. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.04.19

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