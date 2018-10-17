Госдума подправила закон об ОСАГО в пользу пешеходов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила поправки в законодательство об ОСАГО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о том, что при въезде в РФ автолюбителям обязательно нужно будет иметь при себе полис страхования гражданской ответственности. Кроме того, документ предлагает запретить страховщикам требовать возмещения ущерба от родственников погибшего в ДТП пешехода, а сами автолюбители смогут показывать сотрудникам ДПС полис ОСАГО не в бумажном виде, а на экране смартфона.

Законопроект внесен правительством РФ с поправками в законы «Об организации страхового дела в РФ», о техосмотре и «Об ОСАГО». Как пояснил на заседании Госдумы заместитель министра финансов Алексей Моисеев, новшество отменяет требования об обязательном наличии и распечатке электронного полиса – теперь автовладелец сможет показать сотруднику ГИБДД фото в смартфоне или записанный на бумажке номер полиса. Правда, отныне полис обязаны будут иметь все автовладельцы, въезжающие в Россию.

«По информации МВД, участились случаи, когда приезжающие в РФ автомобили с иностранными номерами без ОСАГО попадают в ДТП, и если они оказываются виновниками, то российские участники дорожного движения оказываются незащищенными», – пояснил Моисеев. Теперь проверять наличие полиса ОСАГО у владельцев машин, зарегистрированных за границей, должны будут таможенники. Эти автолюбители смогут купить электронный полис.

Еще одно новшество – запрет требования возмещения ущерба, если виновником ДТП является пешеход, который понес серьезные телесные повреждения или погиб. Кроме того, теперь страхование будут подкрепляться перестрахованием в перестраховочных компаниях. Сами страховщики попросили внести еще одно изменение: разрешить им работать с персональными данными страхователя ОСАГО без дополнительного согласия на обработку личных данных. Депутаты Госдумы отметили, что постараются внести это положение ко второму чтению в текст законопроекта.

«Не кажется ли вам, что норма о запрете требования возмещения с пострадавшего пешехода противоречит равенству гражданских прав, гарантированных Конституцией? У нас почему-то водители всегда более виноваты, чем пешеходы», – поинтересовался депутат Игорь Торощин. «Норма носит характер не рыночный, а социальный, – пояснил замминистра. – Она основана на большом количестве жалоб, которые мы получали от родственников граждан, погибших в ДТП, которым предъявляли еще и регрессные требования, что являлось большой проблемой для этих людей». Чиновник пояснил также, что изменения в ПДД, предполагающие возможность для автовладельца предъявлять сотруднику ГИБДД просто номер полиса или его фото на экране смартфона, будут внесены после принятия законопроекта во втором чтении.

В итоге депутаты единогласно приняли поправки к законам в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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