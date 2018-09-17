Гаишникам запретили снимать госномера с автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекции теперь не имеют права снимать государственные регистрационные знаки с автомобилей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Сотрудники ГИБДД могут запрещать эксплуатацию транспортного средства, пока владелец не устранит нарушения, но снимать номера права не имеют. Основанием для запрета может стать отсутствие полиса ОСАГО, непройденный техосмотр, а также наличие неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством.

Изменения внесены в пункт 12 указа президента России от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Масштабную реформу техосмотра автомобилей предложили провести в августе. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект, главная цель которого предотвратить возможность покупки документов о техосмотре транспорта без предоставления автомобиля на проверку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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