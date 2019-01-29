Депутаты предложили отменить техосмотр личных автомобилей

В Госдуму внесен законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта. Авторы документа считают, что действующая система способствует лишь вытягиванию денег из владельцев авто.

По данным статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2018 года 3,8% аварий произошли по причине технической неисправности автомобиля. При этом 37,1% ДТП связаны с состоянием улично-дорожной сети.

«Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств», – говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают расширить список транспортных средств, которые освобождаются от обязательного техосмотра, включив туда личные автомобили россиян. Стоит отметить, что в настоящее время имеют право не проходить техническую диагностику владельцы маломощных транспортных средств или не способных набрать скорость движения более 50 км/ч.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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