За фиктивный техосмотр можно ждать «уголовку» и иск от страховщиков

Российские власти намерены реформировать регламент техосмотра автомобилей. В частности, в Минэкономразвития предлагается штрафовать операторов ТО за выдачу фиктивных диагностических карт, например, когда автовладелец получает документ, даже не показав автомобиль специалистам. Такие предложения содержатся в пакете поправок ведомства, которые необходимы для реформирования процесса техобслуживания транспортных средств, пишет «Коммерсантъ».

Диагностические карты теперь будут составлять только в электронном виде. Они будут заверены электронной подписью. Предполагается, что процесс техосмотра будет в обязательном порядке фиксироваться на видео, а итоговая съемка – загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

На тот случай, если эксперт сфабриковал карту, допустив тем самым не прошедшую техосмотр машину к движению по дорогам общего пользования, его оштрафуют на 10 тыс. рублей. Данную норму предлагается ввести в КоАП. Если же выяснится, что сотрудник умышленно передавал в центральную базу заведомо недостоверные сведения, то его смогут привлечь к уголовной ответственности. Совершение таких действий группой лиц по сговору будут наказывать лишением свободы на срок от 2 до 4 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления.

Также авторы поправок предлагают штрафовать водителей за управление транспортными средствами, которые не прошли техосмотр на 800 рублей. Предполагается, что дорожные автоинспекторы смогут выявлять нарушителей с помощью камер: машины будут проверяться по ЕАИСТО. Если автомобиль нарушителя попадет в аварию, причиной которого стала неисправность, то страховщики получат право подать иск к автовладельцу. Такую норму хотят ввести в закон об ОСАГО.

Поправки поступили на утверждение в правительство. После этого они поступят на рассмотрение Госдумы. Система диагностических карт была введена в 2012 году. Тогда законодатели доверили проверку машин частным операторам и забрали эту функцию у ГИБДД.

Москва, Иван Гридин

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