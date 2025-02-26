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Среда, 26 февраля 2025, 17:29 мск

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Госдума решила обязать россиян допускать газовщиков в квартиры

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает россиян впускать газовщиков в квартиры.

Согласно документу, в случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд. При этом законопроектом предлагается сократить с 30 до 12 дней сроки рассмотрения таких дел и выполнять решения суда незамедлительно.

Как пояснил соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, речь идет о повышении безопасности работы газового оборудования в многоквартирных домах.

«В прошлом году были приняты решения, весьма конкретно и четко прописывающие и ужесточающие правила работы газораспределительных организаций и тех организаций, которые занимаются проверкой оборудования в квартирах. Но есть проблема, с которой на сегодняшний день мы сталкиваемся, – это банальный недопуск в квартиры», – уточнил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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