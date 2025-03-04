Госдума согласилась ввести уголовное наказание за несообщение о подготовке диверсии

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности.
Как пояснили авторы документа, сейчас статья 205.6 Уголовного кодекса РФ предусматривают наказание за несообщение о подготовке преступлений террористической направленности. В этой связи на фоне роста количества диверсий внутри России предлагается включить в них и норму, которая устанавливает ответственность за несообщение о планируемых диверсиях.
Москва, Светлана Антонова
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