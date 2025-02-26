В Госдуме предложили дать ФСБ право создавать следственные изоляторы

Федеральную службу безопасности России предложили наделить правом создавать собственные следственные изоляторы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатами и сенаторами 26 февраля. Об этом сообщил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в тг-канале.

По его словам, законопроект позволит ФСБ вернуть в свое ведение изоляторы, которые в 2006 году были переданы в ведение уголовно-исполнительной системы после вступления России в Совет Европы.

Согласно документу, ФСБ наделяется полномочиями по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности, а также их доставлению и конвоированию, как это было ранее.

«Опыт прошедших лет показал, что принятые ранее с подачи западных «партнеров» в целях соответствия «европейским ценностям» решения не способствовали повышению уровня безопасности в нашей стране и эффективному пресечению опасных преступлений», – подчеркнул Пискарев.

Объясняя необходимость нововведения, парламентарий указал на активизацию разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ против России после госпереворота на Украине и начала СВО.

По словам Пискарева, за период с 2015 по 2024 год количество возбужденных уголовных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме увеличилось в три раза, а число содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых по таким делам возросло в четыре раза.

«Необходимы дополнительные меры, чтобы пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь с подследственными шпионами и террористами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность», – пояснил глава комитета.

Авторы инициативы рассчитывают, что передача ФСБ новых полномочий позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и оградить обвиняемых от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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