«Вздутие» цен и обвал промпроизводства: Зюганов констатировал несоответствие финансово-экономической политики установкам Путина

Высокая ставка Центробанка РФ привела к повышению цен и обвалу промышленного производства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме. По его оценке, финансово-экономическая политика в России полностью не соответствует установкам главы государства.

«Вздутие цен на ЖКХ, цен во всех магазинах… «Посыпались» целые отрасли – у нас промышленность в декабре была плюс 8,2%, сейчас в 4 раза меньше, осталось 2,2%. У нас доходы росли на 2% реальные, сейчас ушли в минус», – констатировал политик, комментируя последствия высокой ставки Центробанка, которая сейчас установлена на уровне 21% годовых.

«Мы в прошлом году потеряли 600 тысяч – вымирали, и сейчас смертность превышает рождаемость и продолжает нарастать», – добавил Зюганов.

«Что это означает? Это означает финансово-экономический курс, социальная политика не соответствует установкам президента и его послания – иметь мировые темпы и обеспечить борьбу с нищетой, безграмотностью и отсталостью. А это означает, что надо менять эту политику», – подчеркнул лидер КПРФ.

При этом политик обратил внимание, что накануне отчета в Госдуме главы правительства Михаила Мишустина представители кабинета министров дают понять депутатам, что ничего менять не планируется, и монетизация экономики останется прежней. «Это глупость! Невозможно работать в экономике, при которой монетизация 53%. Что эта ставка вроде бы снижает инфляцию… Ничего она не снижает, она останавливает производство – завтра у вас не будет товаров и цены будут только расти», – пояснил Зюганов.

«Финансово-экономический курс – это не вопрос банка или отдельного министра. Это государственный политический вопрос, который касается напрямую и президента, и премьера, и правительства, и председателей обеих палат и Государственной Думы. Я уже предлагал собраться, обсудить реально сложившуюся обстановку и максимально поддержать производство. В рамках подготовки к 80-летию Победы это приобретает особый смысл», – заявил лидер КПРФ.

«Люди жутко взволнованы тем, что прут цены. Их можно остановить только производством товаров и нормальным регулированием. И крайне беспокоит (система) ЖКХ – превратилась в жулика, крохобора и лихоимца. Надо национализировать эту сферу. Мошенники расплодились тучами не только в Сети, и у подъезда дома, и у каждой квартиры, и прочее. Нам надо принимать срочно эти решения, в противном случае внутренней стабильности у вас не будет», – подчеркнул Зюганов.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube