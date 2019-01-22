«Точечная» реформа Конституции: Госдума хочет больше власти

Россию в ближайшее время, скорее всего, все-таки ожидает «точечная» реформа Конституции. Об этом свидетельствуют периодические информационные вбросы со стороны высокопоставленных чиновников о необходимости «исправить недостатки» Основного документа страны. Кремль пока дистанцируется от таких инициатив, подчеркивая, что конкретных предложений не поступало.

Очередной «вброс» об необходимости изменения Конституции сделал накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как пишет «Коммерсантъ», политик заявил, что сейчас самое время «оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции».

По его мнению, недостатки документа связаны с «отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти». В связи с этим Володин отметил, что было бы целесообразно расширить полномочия Федерального собрания, «в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения», так как именно парламент должен «играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы Основного закона».

Также Володин заявил, что необходимо более полно раскрыть термин «социальное государство». При этом он подчеркнул, что «основополагающие» положения ставить под сомнение не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по данному вопросу. «Это новая инициатива, она пока не конкретизирована, поэтому пока здесь преждевременно говорить о какой-то позиции», – цитирует его РБК.

По мнению профессора кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики Владимира Кряжкова, «дисбаланс между ветвями власти действительно существует, поэтому поправки в этой части не помешают». «Но все зависит от того, каким именно образом произойдет перераспределение полномочий»,– отметил он.

Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова считает, что предложения по изменению Конституции связаны с падением рейтинга власти. «Положение людей очень плохое. Накануне юбилея Основного закона (в декабре 2018 года) мы искали причины в Конституции, однако это вопрос общего положения, вопрос внутренней, а может быть, и внешней политики, но никак не юридический», – считает она.

Напомним, Конституция – высший нормативный правовой акт России. Она была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

По оценкам экспертов, спустя 25 лет со дня принятия Конституция уже во много потеряла свою силу, часть ее положений перестает работать либо из-за нового законодательства, либо из-за того, что сама власть саботирует ее положения.

Примечательно, что в начале октября председатель Конституционного суда Валерий Зорькин также обращал внимание на некоторые недостатки Основного закона. В их числе – доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в системе сдержек и противовесов. Кроме того, по его мнению, в Конституции стране четко не разделены полномочия президента и правительства. Эти слова стали поводом для предположений о предстоящей конституционной реформе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.01.19

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