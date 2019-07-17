«Тема для дискуссии»: Кремль не против обсудить изменение Конституции РФ

Изменение Конституции РФ является темой для дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил внести поправки в Основной закон страны для расширения полномочий парламента.

«Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в «Парламентской газете». Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует «Интерфакс».

Песков также отметил, что Володин «изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется».

Как сообщал «Новый День», сегодня в «Парламентской газете» опубликована статья Володина, в которой он конкретизировал свое предложение об изменении Конституции, высказанное впервые в конце прошлого года. Спикер Госдумы предложил расширить полномочия Госдумы и наделить ее правом участвовать в формировании правительства.

Ранее некоторые эксперты допускали, что изменения Основного закона страны, если они будет осуществлены, могут послужить основой для фактического продления правления нынешнего главы государства Владимира Путина после завершения его последнего президентского срока в 2024 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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