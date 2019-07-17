«Было бы правильно»: спикер Госдумы настаивает на изменении Конституции РФ

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин вновь высказался за изменение Конституции РФ для передачи Госдуме более широких полномочий. По его мнению, обновление Основного закона страны необходимо для устранения дисбаланса между законодательной и исполнительной ветвями власти. Речь идет об усилении парламентского контроля и роли Думы в формировании кабинета министров РФ.

О правках, которые, на его взгляд, следует внести в Основной закон страны, Володин рассказал в своей статье «Живая Конституция развития», которая опубликована сегодня в «Парламентской газете».

«Было бы правильно – подчеркну, на мой взгляд, – дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации, – пишет Володин. – Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства». При этом формированием самого кабинета министров занимается председатель правительства, глава государства принимает решение по его представлению, однако «без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».

Именно такую возможность президенту РФ даст включение в эту процедуру Государственной думы. «Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», – отмечает спикер.

По его оценке, такая форма взаимодействия обеспечивала бы «более высокий уровень ответственности в работе членов правительства», и способствовала бы «повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», полагает Володин.

Спикер нижней палаты парламента также подчеркивает, что базовые принципы Основного закона страны должны оставаться неизменными – однако «другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности».

Напомним, идею о внесении поправок в Конституцию для усиления роли парламента Володин высказывает не в первый раз. В январе он заявил информагентствам, что недостаток основного закона связан с «отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», поэтому пора расширить полномочия законодательной власти. Тогда председатель нижней палаты парламента также подчеркивал, что не стоит править «основополагающие» принципы Конституции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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