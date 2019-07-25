«Фундамент Конституции нужно сохранить»: Матвиенко не поддержала переход к парламентской республике

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Конституцию могут «уточнить», но подчеркнула, что основа должна остаться неизменной. Выступая сегодня на пресс-конференции, она предупредила, что усиление парламентаризма может быть опасным и не поддержала идею преобразования страны в парламентскую республику.

По ее словам, прежде чем говорить об изменениях, нужно проверить, как парламентарии используют данные им права, компетенции и полномочия в реальной практической жизни. «У нас широчайшие полномочия у парламента, но считаю, что мы не очень эффективно все их используем. Вот над этим надо работать. И, возможно, здесь (необходимы) законы, которые бы позволили более эффективно использовать данные парламенту полномочия. Но фундамент в виде основополагающих положений (Конституции) надо сохранить», – подчеркнула Матвиенко, слова которой цитирует «Интерфакс».

Глава Совета Федерации обратила внимание, что в мире не так много примеров успешных парламентских республик. «Это те государства, где политическим партиям, политической системе и государственным и демократическим системам около ста лет и более. Наши коллеги из Армении приняли решение к переходу к парламентской республике, но не все так гладко и не все так просто. Я искренне желаю им успеха, чтобы у них все получилось», – отметила она.

Спикер СовФеда считает, что основные положения российской Конституции «не нуждаются ни в каких коренных изменениях». «У нас достигнут баланс и разделение властей. Это не означает, что мы не можем уточнять какие-то моменты», – сказала Матвиенко.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил расширить полномочия Госдумы и наделить ее правом участвовать в формировании правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью Володина назвал ее «темой для дискуссий».

Ранее некоторые эксперты допускали, что изменения Основного закона страны, если они будет осуществлены, могут послужить основой для фактического продления правления нынешнего главы государства Владимира Путина после завершения его последнего президентского срока в 2024 году.

Москва, Мария Вяткина

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